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В Бельгии прошла акция в поддержку Азербайджана

В Бельгии прошла акция в поддержку Азербайджана Общество дружбы Азербайджан-Бельгия организовало акцию в поддержку Азербайджана.
Диаспора
15 декабря 2021 г. 23:05
В Бельгии прошла акция в поддержку Азербайджана

Общество дружбы Азербайджан-Бельгия организовало акцию в поддержку Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, демонстранты собрались на Люксембургской площади перед зданием Европейского парламента и подняли флаги Азербайджана и Турции.

Они скандировали такие лозунги, как "Это наша совместная победа", "Карабах - это Азербайджан", "Азербайджан и Турция всегда братья и вместе".

Президент Общества дружбы Азербайджан-Бельгия Айхан Демирчи сказал, что целью акции была поддержка находящегося с визитом в Брюсселе президента Ильхама Алиева.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada Azərbaycana dəstək nümayişi keçirilib

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