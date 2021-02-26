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В Бельгии почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

В Бельгии почтена память жертв Ходжалинского геноцида  Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память жертв Ходжалинского геноцида и возложили венки к памятнику Натаван
Диаспора
26 февраля 2021 г. 17:03
В Бельгии почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

В 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида перед памятником ханской дочери Хуршудбану Натаван в Бельгии была организована церемония поминовения.

Согласно сообщению бельгийского бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Бельгии и представители азербайджанской диаспоры.

Выступив на церемонии, посол Фуад Искендеров рассказал о войне между Арменией и Азербайджаном и одной из самых кровавых страниц конфликта - Ходжалинском геноциде.

Посол отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, тем самым отомстив за шехидов. Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память жертв Ходжалинского геноцида и возложили венки к памятнику Натаван.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Belçikada anılıb

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