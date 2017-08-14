Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви 21-24 августа в Баку пройдет Глобальный форум молодых лидеров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

На форуме ожидается участие около 50-ти ведущих молодых лидеров и исследователей со всего мира, в том числе таких влиятельных программ, как Şvarzman, Rodos, Fulbrayt, Marşal, Truman, Mitcel, Geyts. Также планируется пригласить представителей Гарвардского, Оксфордского, Калифорнийского и др. университетов.

Кроме того, на форум планируется пригласить около 20-ти бывших руководителей правительства некоторых стран, влиятельных общественных деятелей и руководителей крупных корпораций.

Здесь будут организованы дебаты, проведут обсуждения по темам "Что такое для меня лидерство?", "Как можно изучить лидерство?" и пр.