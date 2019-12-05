В Азербайджане подготовлен законопроект "О соотечественниках и диаспорских организациях"

Законопроект "О соотечественниках и диаспорских организациях" практически готов.

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов сказал на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

По его словам, после согласования с соответствующими структурами законопроект будет представлен в Милли Меджлис: "Мы надеемся, что после формирования нового парламента новый проект закона "О соотечественниках и диаспорских организациях" будет вынесен на обсуждение в парламенте. При подготовке этого законопроекта был изучен международный опыт, а также опыт ряда стран".