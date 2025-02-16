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В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.
Диаспора
16 февраля 2025 г. 04:50
В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд, штат Флорида, 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующую декларацию подписали мэр Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров округа Энтони Родригес.

В документе отмечается, что в ночь на 26 февраля 1992 года в результате резни, учиненной армянскими бандформированиями в азербайджанском городе Ходжалы, погибло более 600 мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков. Также подчеркивается, что авторитетные международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, назвали эту трагедию крупнейшей резней в регионе.

Авторы декларации от имени округа Майами-Дейд объявили 26 февраля Днем памяти Ходжалы и призвали доброжелателей присоединиться к местным властям почтить память жертв этой резни в 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида.

Документ был представлен председателю действующей в Майами с 2006 года Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфе Эминовой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Mayami-Deyd dairəsində fevralın 26-sı Xocalının Anım Günü elan edilib

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