В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.

В американском округе Майами-Дейд, штат Флорида, 26 февраля объявлен Днем памяти Ходжалы.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующую декларацию подписали мэр Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров округа Энтони Родригес.

В документе отмечается, что в ночь на 26 февраля 1992 года в результате резни, учиненной армянскими бандформированиями в азербайджанском городе Ходжалы, погибло более 600 мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков. Также подчеркивается, что авторитетные международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, назвали эту трагедию крупнейшей резней в регионе.

Авторы декларации от имени округа Майами-Дейд объявили 26 февраля Днем памяти Ходжалы и призвали доброжелателей присоединиться к местным властям почтить память жертв этой резни в 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида.

Документ был представлен председателю действующей в Майами с 2006 года Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфе Эминовой.