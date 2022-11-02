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В Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программы

В Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программы Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года. Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен с целью поощрения азербайджанских
Диаспора
2 ноября 2022 г. 14:32
В Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программы

Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен с целью поощрения азербайджанских студентов, проявивших стремление к пропаганде Азербайджана среди американской общественности.

Победителями конкурса в этом году стали Эльнура Мусазаде, студентка CUNY Baruch College в Нью-Йорке, и Вусала Исламова, студентка Drexel University в Пенсильвании.

Каждый студент получил по 3 000 долларов США, которые были направлены непосредственно в университет для покрытия расходов на обучение.
Стипендиальная программа полностью финансируется американскими азербайджанцами и членами ASA.

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Версия на азербайджанском языке Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti təqaüd qaliblərinin adlarını açıqlayıb

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