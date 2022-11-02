В Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программы

Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года. Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен с целью поощрения азербайджанских

Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года.



Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен с целью поощрения азербайджанских студентов, проявивших стремление к пропаганде Азербайджана среди американской общественности.



Победителями конкурса в этом году стали Эльнура Мусазаде, студентка CUNY Baruch College в Нью-Йорке, и Вусала Исламова, студентка Drexel University в Пенсильвании.



Каждый студент получил по 3 000 долларов США, которые были направлены непосредственно в университет для покрытия расходов на обучение.

Стипендиальная программа полностью финансируется американскими азербайджанцами и членами ASA.