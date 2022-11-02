В Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программы

Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года.
Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен с целью поощрения азербайджанских студентов, проявивших стремление к пропаганде Азербайджана среди американской общественности.
Победителями конкурса в этом году стали Эльнура Мусазаде, студентка CUNY Baruch College в Нью-Йорке, и Вусала Исламова, студентка Drexel University в Пенсильвании.
Каждый студент получил по 3 000 долларов США, которые были направлены непосредственно в университет для покрытия расходов на обучение.
Стипендиальная программа полностью финансируется американскими азербайджанцами и членами ASA.
В Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программыВ Американо-азербайджанском обществе назвали победителей стипендиальной программы Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года. Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен с целью поощрения азербайджанских
Диаспора
2 ноября 2022 г. 14:32
https://static.report.az/photo/2cb60ec8-70d9-3138-b0fa-9ba33f697b48.jpg
Американо-азербайджанское общество (ASA) объявило имена победителей стипендиальной программы осеннего семестра 2022 года.
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