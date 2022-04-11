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В Афинах обсуждена подготовка к IX Глобальному Бакинскому форуму

В Афинах обсуждена подготовка к IX Глобальному Бакинскому форуму На проходившем в Афинах XXIII заседании высокого уровня Международный центр Низами Гянджеви обсудил подготовку к IX Глобальному Бакинскому форуму.
Диаспора
11 апреля 2022 г. 10:06
В Афинах обсуждена подготовка к IX Глобальному Бакинскому форуму

На проходившем в Афинах XXIII заседании высокого уровня Международный центр Низами Гянджеви обсудил подготовку к IX Глобальному Бакинскому форуму.

Как сообщили Report в Центре, на XXIII заседании высокого уровня на тему "Трудности глобального миропорядка: Как двигаться дальше?" были обсуждены темы "Умирает ли мультиреализм?", "Пересмотр архитектуры глобальной безопасности", "Война в Украине: ее воздействие на миропорядок", "Реформы ООН", "Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы" и др.

В работе заседания приняли участие экс-министр иностранных дел Греции Дора Бакояннис, экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, экс-первая леди Украины Катерина Ющенко, экс-глава Лиги арабских государств Амир Муса, экс-премьер Бельгии Ив Летерме, экс-президенты Болгарии Розен Плевнелиев и Петер Стоянов, 73-й президент Генассамблеи ООН Мария Эспиноза, экс-президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Иво Йосипович, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, экс-премьер Молдовы Кирилл Габуричи, сопредседатель Центра Исмаил Серагельдин. В мероприятии приняли участие генсек Центра Ровшан Мурадов, заместитель генсека Илаха Ибрагимли, заместитель бывшего премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили.

Ряд гостей принял участие в заседании в видеоформате.

Сопредседатель Центра Вайра Вике-Фрейберга выразила особую благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Украине, Всемирной организации здравоохранения и другим нуждающимся в помощи странам в самое сложное время в мире после Второй мировой войны.

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Версия на английском языке Preparations for IX Global Baku Forum discussed in Athens
Версия на азербайджанском языке IX Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq müzakirə edilib

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