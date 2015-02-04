USAN призвала США сократить помощь Армении

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Организация "Сеть азербайджанцев Америки" (USAN) опубликовала письмо с обращением к руководящим кругам США с требованием уменьшить выделение помощи Армении, предусмотренной в представленном президентом США Бараком Обамой бюджете на 2016 год.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт USAN, в письме отмечается, что "США планирует выделить пророссийской и проиранской Армении 18,3 млн. долларов, в то время, как прозападному и независимому Азербайджану, в три раза превышающему по территории Армению, всего лишь 7,9 млн. долларов".

USAN отмечает, что деньги налогоплательщиков, которые планируется направить на помощь Армении будут потрачены напрасно: "Это нужно остановить. Правительство США не должно растрачивать деньги налогоплательщиков, помогая агрессивной и недружелюбной Армении вооружать себя. Армения должна получать как можно меньше помощи, и вообще никакой военной помощи".

Письмо направлено госсекретарю США Джону Керри, сенаторам и конгрессменам США.