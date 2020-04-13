Олег Купчик: Украинским студентам очень интересен азербайджанский мультикультурализм - ИНТЕРВЬЮ

Олег Купчик https://report.az/storage/news/8940debabf0a8e124ef80f0d4bf0cfd9/bae48e75-0e95-40c3-aad8-5b7e0e332880_292.jpg

В Украине живет много людей, которые любят Азербайджан и помогают популяризировать азербайджанскую культуру, историческую правду про нагорно-карабахский конфликт, и просто рассказывать своим соотечественникам про любовь к Азербайджану и делают свой вклад в развитие отношений между нашими странами. Один из таких—известный историк, кандидат исторических наук, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик. Report представляет вниманию читателей интервью с Олегом Купчиком.

—Олег Романович, расскажите пожалуйста с чего и когда началась Ваша деятельность в украино-азербайджанской сфере? Насколько мне известно, это касалось исследовательской работы с архивами про украино-азербайджанские отношения...

Еще в 2012 году ко мне как к историку, изучающему историю внешней политики и дипломатии, через общих знакомых обратился Али Дамиров. Он родился в Азербайджане, но уже более двадцати лет проживал и работал журналистом и бизнесменом в Украине. Поскольку в Баку нашли здание, в котором в 1918–1921 годах находилось дипломатическое представительство УНР (на этом здании в 2009 году установлена мемориальная доска), Али искал в Киеве здание, в котором в тех же 1918–1921 годах находилось дипломатическое представительство Азербайджанской Демократической Республики в Украине.

Вместе с Али, мы, начали поиски архивных документов в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления и через некоторое время нашли документ, в котором как официальное представительство АДР был указан созданный в октябре 1918 года «Комиссариат Азербайджана на Украине» во главе с комиссаром Джалилом Садыховым, его заместителем Юсифом Салеховым. Как адрес «Комиссариата» было указано место проживания Дж. Садыхова, а именно ул. Прозоровская, 1, кв. 1 (ныне ул. Эспланадная), но дом, к сожалению, не сохранился.

В итоге, собранные архивные документы позволили написать с Али Дамировым, в соавторстве с азербайджанским историком и профессором Мусой Гасымлы, книгу «Украинско-азербайджанские отношения: история и современность». В ней говорится об истории Азербайджана и Украины в период национальных революций 1917–1921 гг., а также об украинско-азербайджанских отношениях этого времени как этого периода, так и современности. Книга в 2012 году была издана в Киеве. Переиздали ее в 2014 году.

Олег Купчик в Баку

Исследуя тему украинско-азербайджанских дипломатических отношений 1918–1921 годов, вместе с Али Дамировым выяснили, что многие члены «Комиссариата Азербайджана на Украине» до Февральской революции 1917 года учились в киевских вузах. Обработав архивные документы теперь Государственного архива г. Киева подготовили книгу «Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 гг.)» (Киев, 2013). В ней рассказали об учебе студентов-азербайджанцев на юридическом и медицинском отделениях Университета Св. Владимира, Киевском политехническом институте, Киевском коммерческом институте, а также о единственной девушке-азербайджанке Соне-ханум Ахундовой, обучавшейся на медицинском отделении Киевских высших женских курсов. В книге освещено создание студентами-азербайджанцами «Общества взаимопомощи студентов-мусульман Университета Св. Владимира», а также раскрыта их инициатива и попытка проведения на квартире Соны-ханум Ахундовой в апреле 1913 года учредительного собрания «Всероссийской организации студентов-мусульман».

—Какой Ваш проект или проект с Вашим участием в азербайджанской сфере Вы считаете самым значимым? И почему?

Все эти события стали началом моей личной «азербайджанской истории», в контексте которой я наладил сотрудничество с Посольством Азербайджанской Республики в Украине и тогдашним Послом Эйнуллой Мадатлы По приглашению партии «Новый Азербайджан» в феврале 2013 года принял участие в проводимых в Баку мероприятиях «Справедливость для Ходжалы». По приглашению азербайджанского МИДа и принял участие в «Бакинском международном форуме» (октябрь 2013 года).

Далее активно развилось сотрудничество с Институтом кавказоведения НАНА и его директором, профессором Мусой Гасымлы. Периодически принимал участие в организованных этим институтом научных мероприятиях, в частности Первом форуме кавказоведов (Баку, апрель 2017 года), Международной научной конференции «Международные отношения на Кавказе: 100 лет тому и сегодня» (май 2018 года), Втором форуме кавказоведов (май 2019 года).

Олег Купчик

Надо упомянуть также об исследованиях на тему истории азербайджано-украинских отношений, опубликованных в изданиях МИД Азербайджана, Института истории им. А. А. Бакиханова НАНА, Института кавказоведения НАНА.

В свою очередь, важно, что такое направление как «азербайджанистика» нашло развитие на кафедре новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работая доцентом этой кафедры, при поддержке заведующего кафедры профессора Олега Машевского, удалось организовать и провести ряд научных конференций, в частности, «Азербайджан и Украина на перепутье истории и культуры» (май 2015 года), «Кавказоведческие чтения» (май 2018 года), а также подготовить фотовыставку «Азебайджан и Украина: разные народы, общая история» и т.д. В этих мероприятиях приняли участие как украинские, так и азербайджанские историки, выступившие с докладами об малоизвестных событиях истории Азербайджана, об актуальных вопросах истории и современности азербайджано-украинских отношений. Сегодня планируем очередную конференцию на тему «Азербайджан сквозь призму прошлого и настоящего».

Какой главный проект? Думаю, суть главного проекта заключается в том, что посредством изучения истории Азербайджана, истории азербайджано-украинских отношений, я «открыл» для себя Азербайджан, его историю и культуру. И пришел к выводу, что украинский и азербайджанский народы очень похожие: они открытые, мирные и гостеприимные. У Азербайджана и Украины много общего, сегодня это еще прибавились и общие проблемы, в частности, вопрос возобновления территориальной целостности и возвращения оккупированных территорий.

Но главное, что я нашел много не только азербайджанских коллег-историков (с которыми сотрудничаю), а друзей. Именно дружба исторически связывает украинский и азербайджанский народы.

Примечательно, что ныне пытаюсь «открыть» Азербайджан еще для студентов-историков исторического факультета, обучающихся на образовательной программе «Востоковедение». В рамках изучения дисциплины «Отношения стран Ближнего и Среднего Востока с Украиной: история и современность» они проходят тему «Отношения Азербайджана и Украины». В то же время для студентов-филологов специальности «азербайджанский язык и литература» преподаю «Историю Азербайджана». Отмечу возрастание у студентов-тюркологов интереса к азербайджанской проблематика. Подтверждает это то, что некоторые студенты-тюркологи, пишущие под моим научным руководством курсовые работы, избрали для написания темы «Азербайджанская политика» Турецкой Республики 1993–2003 годов, Энергетическая политика Азербайджана (2003–2020 годы) и т.д.

— Насколько мне известно, Вы также активно присоединились к популяризации концепции азербайджанского мультикультурализма в Украине. Осенью проводился Всеукраинский конкурс эссе про азербайджанский мультикультурализм, который проводил Бакинский международный центр мультикультурализма. Вы организовывали несколько встреч на своей кафедре с представителями Бакинского международного центра мультикультурализма. Чем для Вас интересна эта концепция? Интересна ли она для украинского общества?



Да, в сентябре 2019 года во время одного из мероприятий на азербайджанскую тематику, проводимого в Институте истории НАН Украины, я познакомился с членом Бакинского международного центра мультикультурализма госпожой Мариной Гончарук, которая была и соорганизатором того мероприятия. Поскольку Марина проводит много проектов, направленных на популяризацию Азербайджана в Украине, мы выразили общую заинтересованность в сотрудничестве. И уже осенью того же года кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран организовала презентацию Бакинского международного центра мультикультурализма. Для студентов-востоковедов ее провела госпожа Марина Гончарук, рассказавшая о создании этой государственной структуры, ее цели и задачах, а также о деятельности Центра в Украине, в частности о проводимом всеукраинском конкурсе эссе на тему «Азербайджанский мультикультурализм как фундаментальная концепция мира и толерантности».

Марина Гончарук и Олег Купчик

Уже имея некоторые познания о политике мультикультурализме в жизни современной Европы, разумеется, я проявил интерес к такому явлению, как «азербайджанский мультикультурализм». Его суть – это политика мира и толерантности, позволяющая в Азербайджане мирно сосуществовать и развиваться разным (не только азербайджанцам, но и лезгинам, талышам, аварцам, татам, удинам, грузинам, украинцам, россиянам и др.) народам. Примечательно, что в Азербайджане политика мультикультурализма является государственной политикой, на реализацию которой направлены серьезные ресурсы (отдельная институция, кадры, финансы). Конечно, она направлена на предупреждение и профилактику межэтнических конфликтов, порождающих в том числе и сепаратистские проявления. Видим, что политика мультикультурализма в Азербайджане дает свои результаты. Украине есть чему поучиться в этом вопросе у Азербайджана.

— Также, во Всеукраинском конкурсе эссе про азербайджанский мультикультурализм победила Марина Стеценко—это Ваша студентка. Вы активно привлекаете студенчество к познанию Азербайджана. Расскажите, какие были отзывы у студентов которые принимали участие в лекциях про азербайджанский мультикультурализм, у студентов которые писали эссе для конкурса?

Студенческую молодежь всегда привлекают новые возможности, а студентов-востоковедов, в частности, возможность изучать страны и народы Востока. Поэтому студенты проявили неподдельный интерес к теме азербайджанского мультикультурализма. Подтверждением тому является их участие в конкурсе эссе и достаточно высокие занятые места. В то же время не скажу, что победа и первое место нашей студентки Марины Стеценко (кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран, образовательная программа «Востоковедение») стали для нас, преподавателей, полной неожиданностью. К 4-ому курсу обучения на историческом факультете Марина успела зарекомендовать себя как студентка-бакалавр, умеющая осуществить постановку научной проблемы, использовать в исследовании методологический инструментарий, чтобы получить научные результаты.

— Марина Стеценко, Ваша студентка, как победительница Всеукраинского конкурса эссе про азербайджанский мультикультурализм была приглашена на Международную зимнюю школу мультикультурализма в Азербайджане. Кроме столицы Азербайджана Баку Ваша студентка вместе с другими участниками была в Огузе, Хачмазе, Губе, также посетила много других важных с исторической, культурной точки зрения объектов, которые свидетельствует о том что мультикультурализм является образом жизни для азербайджанского народа. Расскажите, какими впечатлениями она поделилась с Вами? Как отреагировали в университете на победу студентки?

Мы всегда радуемся успехам своих студентов, побеждающих в разных конкурсах. И конечно гордимся своей студенткой Мариной Стеценко, победившей в столь престижном всеукраинском конкурсе эссе, проведенном Бакинским международным центром мультикультурализма. И очень приятно, что за победу в конкурсе Центр наградил Марину участием в Международной зимней школе мультикультурализма. Эта школа состоялась в феврале 2020 года и в ней Марина Стеценко была как представительница Украины.

Олег Купчик

Какие впечатления? Самые яркие! Как и у меня, когда я каждый раз бываю в Азербайджане на научных мероприятиях. А иначе и быть не может! Большое впечатление на Марину произвел Баку своей европейскостью, в тоже время удачным сочетанием прошлого и современности. Марина отметила высокий уровень организации и проведения Международной зимней школы мультикультурализма, во время которой узнала Азербайджан, его историю и культуру, приобрела новые и полезные знания и знакомства. Но, главное, непосредственно ознакомилась с особенностями и тонкостями реализации в Азербайджане политики мультикультурализма, позволяющей каждому проживающему в стране народу сохранить свою культурную и национальную идентичность, и в тоже время мирно существовать и развиваться в общем доме – Азербайджане.