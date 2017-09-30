Украинский депутат Сергей Мельничук: Бизнес-партнеры из Баку надежнее

Киев. 30 сентября. REPORT.AZ/ Народный депутат Украины Сергей Мельничук рассказал о своем опыте работы с азербайджанцами в бизнесе и о том, как сейчас работает с диаспорой как депутат.

Как сообщает украинское бюро Report, Сергей Мельничук с 2006 года работал в бизнесе и его партнерами были азербайджанцы из Баку.

"Потом я ушел воевать в АТО, а оттуда попал в парламент. И уже будучи депутатом я познакомился ближе и с посольством Азербайджана, и с лидерами азербайджанской диаспоры. Поэтому сейчас часто присутствую на мероприятиях азербайджанской диаспоры, работаю с ними", - рассказал Мельничук.

"Партнеры из Баку всегда были надежными. Мы торговали промышленным оборудованием для пищевой промышленности с Ираном, и вот иранцы были ненадежными", - сообщил Мельничук. Также, он сказал что планирует приехать в Баку, куда его приглашают друзья.

Отвечая на вопрос, в каких направлениях еще нужно работать диаспоре и посольству, Мельничук сказал о необходимости популяризации азербайджанской культуры и Баку как туристического города.