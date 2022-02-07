Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя

Капитану Багирову Ильгару Салех оглу, погибшему в боях за территориальную целостность Украины, посмертно может быть присвоено звание Героя Украины.

Капитану Багирову Ильгару Салех оглу, погибшему в боях за территориальную целостность Украины, посмертно может быть присвоено звание Героя Украины.

Мэр украинского города Ирпень Александр Маркушин сообщил Восточно-европейскому бюро Report, что городская Рада (местный парламент) обратилась с таким предложением к президенту Владимиру Зеленскому, и в настоящее время они ждут ответа.

С таким же предложением к президенту Украины обратилась Киевская областная Рада.

Житель Ирпеня Ильгар Багиров погиб 30 сентября 2014 года во время тяжелых боев в городе Дебальцево Луганской области. Нанесшая противнику серьезный урон разведывательная группа под командованием Багирова попала в окружение. Поняв, что ему не выбраться из окружения, офицер подорвал себя ручной гранатой.