О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя

Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя Капитану Багирову Ильгару Салех оглу, погибшему в боях за территориальную целостность Украины, посмертно может быть присвоено звание Героя Украины.
Диаспора
7 февраля 2022 г. 11:38
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя

Капитану Багирову Ильгару Салех оглу, погибшему в боях за территориальную целостность Украины, посмертно может быть присвоено звание Героя Украины.

Мэр украинского города Ирпень Александр Маркушин сообщил Восточно-европейскому бюро Report, что городская Рада (местный парламент) обратилась с таким предложением к президенту Владимиру Зеленскому, и в настоящее время они ждут ответа.

С таким же предложением к президенту Украины обратилась Киевская областная Рада.

Житель Ирпеня Ильгар Багиров погиб 30 сентября 2014 года во время тяжелых боев в городе Дебальцево Луганской области. Нанесшая противнику серьезный урон разведывательная группа под командованием Багирова попала в окружение. Поняв, что ему не выбраться из окружения, офицер подорвал себя ручной гранатой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian MPs suggest naming Azerbaijani officer Hero of Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputatlar azərbaycanlı zabitə Qəhrəman adı verilməsini təklif edib

Экслюзивные новости

Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi