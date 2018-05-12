Украинцы отметили День Победы на воздвигнутом азербайджанцами комплексе

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Представители Конгресса азербайджанцев Украины в Одесской и Николаевской области, а также представители местных жителей отметили 73 годовщину победы над фашистами у мемориального комплекса, воздвигнутого азербайджанцами.

Как сообщили Report из Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), мероприятие было проведено у мемориального комплекса в селе Бесарабка Березенского района, построенного председателем конгресса по Николаевской области Юнисом Алиевым в честь 416-й азербайджанской дивизии.

На мероприятии участвовали азербайджанцы с Одесской и Николаевской области, местные официальные лица и молодые активисты.

Отметим, что председателем ОКАУ, председателем Ассамблеи национальностей Украины, вице-президентом Конгресса азербайджанцев Европы является Ровшан Тагиев.