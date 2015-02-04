​Глава ОКАУ внес ясность в инцидент между азербайджанцами и "евромайдановцами" в Одессе

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Необходимо решать споры в правовом поле, а не искать решения силовым путем.

Об этом Report заявил председатель Объединенного Конгресса азербайджанцев Украины, президент украинской Ассамблеи национальностей Ровшан Тагиев, комментируя конфликт между членами азербайджанской диаспоры и "евромайдановцами" в Одессе 2 февраля.

По его словам, между "евромайдановцами" и представителями диаспоры возник конфликт, который они договорились решить путем переговоров в рамках встречи один-на-один.

"Когда приехал представитель диаспоры, его внезапно окружили 20-30 "евромайдановцев". Однако, насколько я знаю, азербайджанец приехали не одни, на всякий случай, пригласил много земляков. Началась потасовка, превосходство земляков было явно больше. У ребят с евромайдана даже было оружие, но когда они увидели количество азербайджанцев, пришедших на встречу, то побоялись его использовать", - сказал он.

Р.Тагиев отметил, что состоялась встреча представителей Объединенного конгресса азербайджанцев Украины с губернатором города, проинформированы правоохранительные органы Украины, представители диаспоры тесно сотрудничают с ними, также в связи с инцидентом состоялась встреча с губернатором Одесской области.

"Однозначно считаю, что драка не есть нормально. Как бы ни было, мы всегда призываем решать такие вопросы в правовом поле, а не драться или избивать кого-то. Тем не менее, ряд таких преступлений против азербайджанцев, как я уже подчеркивал и подчеркиваю в очередной раз, не совершены на национальной почве.

Насильственные акты против азербайджанцев, произошедшие недавно, возможно, создали у большинства азербайджанцев Одесской области такое мнение, что надо решать вопросы силой, однако я такие вещи не приветствую", - резюмировал он.