​Глава азербайджанской общины Украины призвал гражданское общество консолидироваться

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Клубе Кабинета министров Украины состоялся Совет межнационального согласия, в ходе которого обсуждалась активность институтов гражданского общества и борьба с расовой и национальной дискриминацией, сообщает Report со ссылкой на Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (ОКАУ).

Отмечается, что заседание совета проходило при участии вице-премьера и министра культуры Украины Вячеслава Кириленко, правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики Геннадия Друзенко, председателя Ассамблеи Национальностей Украина и президента ОКАУ Ровшана Тагиева, представителей различных министерств и ведомств, лидеров национальных меньшинств, общественных деятелей и многих других.

Участники обсудили различные темы, беспокоящие общество и руководителей национальных общин Украины, в том числе экономические и социальные вопросы.

Так, Р.Тагиев в своем выступлении подвел итоги работы Ассамблеи Национальностей Украины за год. В частности, отмечалась международная деятельность в составе Ассамблеи диаспоры мира (США) и Союза европейских национальных меньшинств (FUEN, Германия). По его словам, результатами подобного сотрудничества стала практическая помощь Украине со стороны НПО из разных уголков мира.

Глава ОКАУ также отметил, что важной составляющей работы организации является гуманитарная помощь в зону проведения АТО.

Наряду с этим, также большое внимание было уделено вопросу предотвращения проявлений расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, антисемитизма.

Также господин Тагиев подчеркнул необходимость консолидации гражданского общества для сохранения мира и согласия в Украине.

В свою очередь, вице-премьер Украины В.Кириленко отметил, что деятельность Ассамблеи является "воплощением настоящей работы общественной организации, которая практическими делами доказывает эффективность своего существования".