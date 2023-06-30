О нас

Учебник азербайджанского композитора издан в Германии

Учебник азербайджанского композитора издан в Германии Учебник "Детские пьесы для фортепиано соло" композитора азербайджанского происхождения, проживающего в Детмольде (Германия), основателя и художественного руководителя ансамбля и оркестра Bridge of Sound, доктора философии в области искусствоведения
Диаспора
30 июня 2023 г. 12:26
Учебник азербайджанского композитора издан в Германии

Учебник "Детские пьесы для фортепиано соло" композитора азербайджанского происхождения, проживающего в Детмольде (Германия), основателя и художественного руководителя ансамбля и оркестра Bridge of Sound, доктора философии в области искусствоведения Хадиджи Зейналовой издан на немецком языке.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

При поддержке Госкомитета учебник был издан музыкальным издательством Lavrentius во Франкфурте.

Произведения азербайджанских композиторов, в том числе Хадиджи Зейналовой, были включены в учебник, изданный с целью популяризации азербайджанской национальной музыки в Германии.

Учебник был подготовлен к изданию арт-директором Эльшаном Ибрагимовым, дизайнером Магсудом Ибрагимов и иллюстратором Марзией Тагиевой.

Отметим, что Хадиджа Зейналова выпускница Бакинской музыкальной академии, является членом Союза композиторов Азербайджана, немецкой организации GEMA и Международного альянса "Женщины в музыке", доцентом Детмольдской консерватории и Падерборнского университета.

Ее произведения звучали на концертах в различных городах Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan bəstəkarının dərsliyi Almaniyada nəşr olunub

Самое читаемое

Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24
24 июня 2023 г. 01:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi