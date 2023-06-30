Учебник азербайджанского композитора издан в Германии

Учебник "Детские пьесы для фортепиано соло" композитора азербайджанского происхождения, проживающего в Детмольде (Германия), основателя и художественного руководителя ансамбля и оркестра Bridge of Sound, доктора философии в области искусствоведения

Учебник "Детские пьесы для фортепиано соло" композитора азербайджанского происхождения, проживающего в Детмольде (Германия), основателя и художественного руководителя ансамбля и оркестра Bridge of Sound, доктора философии в области искусствоведения Хадиджи Зейналовой издан на немецком языке.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

При поддержке Госкомитета учебник был издан музыкальным издательством Lavrentius во Франкфурте.



Произведения азербайджанских композиторов, в том числе Хадиджи Зейналовой, были включены в учебник, изданный с целью популяризации азербайджанской национальной музыки в Германии.

Учебник был подготовлен к изданию арт-директором Эльшаном Ибрагимовым, дизайнером Магсудом Ибрагимов и иллюстратором Марзией Тагиевой.

Отметим, что Хадиджа Зейналова выпускница Бакинской музыкальной академии, является членом Союза композиторов Азербайджана, немецкой организации GEMA и Международного альянса "Женщины в музыке", доцентом Детмольдской консерватории и Падерборнского университета.

Ее произведения звучали на концертах в различных городах Европы.