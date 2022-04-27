Участники съезда Победы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Участники V Съезда азербайджанцев мира направили обращение президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Участники V Съезда азербайджанцев мира направили обращение президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Report представляет текст документа:

"Ваше превосходительство!

От имени всех участников съезда выражаем Вам глубокую благодарность за оказанное высокое внимание и поддержку в организации V Съезда азербайджанцев мира. Проведение мероприятия в культурной столице Азербайджана Шуше имеет особое символическое значение. Для нас большая честь быть участниками этого исторического события.

Великая Победа в Отечественной войне вписана золотыми буквами в историю Азербайджана и является летописью национального единства, решимости и героизма, оставившей неизгладимый след в памяти каждого азербайджанца. С чувством гордости заявляем, что именно в результате Вашего мудрого руководства и решительной политики Азербайджанское государство и народ выдержали это испытание.

Восстановление территориальной целостности Азербайджана, освобождение от оккупации, продолжавшейся 30 лет, наших земель, является плодом проводимой Вами успешной внутренней и внешней политики, проделанной вами беспрецедентной работы в направлении строительства современной и сильной армии. Именно под вашим руководством Азербайджанская армия нанесла сильный удар по проявлению неофашизма, разрушив 200-летнюю фантазию армянских националистов “Великая Армения от моря до моря” и миф о непобедимости армянской армии. Азербайджанцы всего мира каждый день с глубоким чувством благодарности вспоминают Ваши исключительные заслуги перед Родиной и народом.

Уважаемый господин президент!

За период, прошедший после последнего съезда азербайджанцев мира, была проделана важная работа в области строительства диаспоры, достигнуты серьезные успехи. В соответствии с Вашими поручениями и рекомендациями были достигнуты качественные изменения в деятельности диаспорских организаций, осуществлены важные проекты в области доведения до мировой общественности реалий Азербайджана, интеграции в жизнь общества в странах, где проживают наши соотечественники, и повышения их общественно-политической активности. Углублены связи с народами, питающими дружественное отношение к Азербайджану, с национальными общинами и диаспорскими организациями в различных странах.

Желаем Вам новых успехов на этом священном пути".

Обращение было принято 23 апреля на V съезде азербайджанцев мира в Шуше.