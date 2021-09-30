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Турки-ахыска посетили Шушу

Турки-ахыска посетили Шушу Делегация Всемирного союза турок-ахыска, находящаяся с визитом в Азербайджане, по линии Государственного комитета по работе с диаспорой посетила город Шуша.
Диаспора
30 сентября 2021 г. 10:57
Турки-ахыска посетили Шушу
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Делегация Всемирного союза турок-ахыска, находящаяся с визитом в Азербайджане, по линии Государственного комитета по работе с диаспорой посетила город Шушу.

Как сообщили Report в Госкомитете, делегация во главе с председателем организации Зияддином Кассановым ознакомилась с культурной столицей Азербайджана - городом Шушой.

Гости ознакомились с разрушенными кварталами города, своими глазами увидели последствия армянского вандализма.

В рамках визита были также посещены мавзолей Вагифа, мечеть Ашагы Гевхар-ага, Шушинская крепость. Делегация также посетила плато Джыдыр-дюзю, турки-ахыска совершили намаз в мечети, прочитали молитвы.

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Версия на английском языке Meskhetian Turks visit Shusha
Версия на азербайджанском языке Ahıska türkləri Şuşanı ziyarət edib

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