Турки-ахыска посетили Шушу

Делегация Всемирного союза турок-ахыска, находящаяся с визитом в Азербайджане, по линии Государственного комитета по работе с диаспорой посетила город Шуша.

Делегация Всемирного союза турок-ахыска, находящаяся с визитом в Азербайджане, по линии Государственного комитета по работе с диаспорой посетила город Шушу.

Как сообщили Report в Госкомитете, делегация во главе с председателем организации Зияддином Кассановым ознакомилась с культурной столицей Азербайджана - городом Шушой.

Гости ознакомились с разрушенными кварталами города, своими глазами увидели последствия армянского вандализма.

В рамках визита были также посещены мавзолей Вагифа, мечеть Ашагы Гевхар-ага, Шушинская крепость. Делегация также посетила плато Джыдыр-дюзю, турки-ахыска совершили намаз в мечети, прочитали молитвы.