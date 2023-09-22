О нас

Турецкая общественность поддержала борьбу Азербайджана с терроризмом

Турецкая общественность поддержала борьбу Азербайджана с терроризмом Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) заявила о поддержке местных антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе.
Диаспора
22 сентября 2023 г. 17:33
Турецкая общественность поддержала борьбу Азербайджана с терроризмом

Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) заявила о поддержке локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что по этому случаю в Стамбульском офисе турецко-азербайджанской Ассоциации солидарности и культуры (İS-TAD) состоялась пресс-конференция.

На мероприятии выступили председатель İS-TAD и представитель TADEF Сафар Каракоюнлу, заместитель председателя правления TADEF Парвиз Мамедзаде.

”TADEF поддерживает политику, проводимую победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым для обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Заявляем, что находимся в его распоряжении", - заявили спикеры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish public supports Azerbaijan's fight against terrorism
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ictimaiyyəti Azərbaycanın terrorla mübarizəsini dəstəkləyib

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi