Турецкая общественность поддержала борьбу Азербайджана с терроризмом

Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) заявила о поддержке местных антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе.

Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) заявила о поддержке локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что по этому случаю в Стамбульском офисе турецко-азербайджанской Ассоциации солидарности и культуры (İS-TAD) состоялась пресс-конференция.

На мероприятии выступили председатель İS-TAD и представитель TADEF Сафар Каракоюнлу, заместитель председателя правления TADEF Парвиз Мамедзаде.

”TADEF поддерживает политику, проводимую победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым для обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Заявляем, что находимся в его распоряжении", - заявили спикеры.