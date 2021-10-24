Тело убитого в Швеции нашего соотечественника доставят в Азербайджан

Государственный комитет по работе с диаспорой взял под контроль убийство 43-летнего азербайджанца Рамиля Махмудова неизвестными лицами в столице Королевства Швеция Стокгольме.
Об этом Report сообщили в комитете.
В Госкомитете заявили, что поддержат семью погибшего в доставке тела в Азербайджан.
Выражая благодарность комитету, члены семьи сказали, что стоимость будет оплачена автотранспортной компанией, в которой погибший работал водителем.
"Этот вопрос находится в поле зрения руководства Госкомитета по работе с диаспорой, и семье погибшего в любое время будет оказана необходимая помощь. Мы верим, что уголовное дело будет расследовано объективно", - говорится в сообщении комитета.