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    Святейший Патриарх Киевский наградил представителя азербайджанской диаспоры орденом Святого князя Владимира

    Патриарх Филарет наградил главу Международного альянса Азербайджан-Украина Эльмара Мамедова

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет провел в своей резиденции встречу с председателем Международного альянса Азербайджан-Украина Эльмаром Мамедовым. Как сообщает Report, патриарх выразил благодарность Эльмар Мамедову за содействие развитию дружественных отношений между народами Украины и Азербайджана и вручил ему орден Святого равноапостольного князя Владимира II степени.

    Поблагодарив Патриарха Филарета за высокую награду, Э. Мамедов  отметил давние тесные связи двух народов и дружеские отношения двух государств, которые продолжают плодотворно развиваться. Святейший Патриарх Киевский в свою очередь поблагодарил Э. Мамедова за активную поддержку Украины в этот сложный для нее период. 

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