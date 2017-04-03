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    Суд продлил домашний арест руководителя диаспоральной организации азербайджанцев Подмосковья Галиба Агаева

    РНКАА МО выплатила Фонду Русский мир оставшиеся по отчётности 280 тысяч рублей© Courtesy İmage

    Москва. 3 апреля. REPORT.AZ/ Хорошевский суд Москвы продлил домашний арест руководителя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО) Галиба Агаева до 16 апреля. 

    Об этом российскому бюро Report заявили в РНКАА МО.

    Как отметил представитель РНКАА МО, согласно договоренностям с исковым заявителем Фондом "Русский мир", РНКАА МО выплатила Фонду оставшиеся по отчётности 280 тысяч рублей. Информация об этом предоставлена в следственные органы. До окончания следствия руководитель РНКАА МО Галиб Агаев останется под домашним арестом.

    Напомним, что 21 февраля Галиб Агаев был арестован сотрудниками Следственного комитета по Северо-Западному округу Москвы и полицией по заявлению Фонда "Русский мир", и доставлен в Хорошевский суд столицы. Суд постановил поместить Галиба Агаева под домашний арест. На сегодняшний день Галиб Агаев находится у себя дома.

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