Суд продлил домашний арест руководителя диаспоральной организации азербайджанцев Подмосковья Галиба Агаева

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Москва. 3 апреля. REPORT.AZ/ Хорошевский суд Москвы продлил домашний арест руководителя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области (РНКАА МО) Галиба Агаева до 16 апреля.

Об этом российскому бюро Report заявили в РНКАА МО.

Как отметил представитель РНКАА МО, согласно договоренностям с исковым заявителем Фондом "Русский мир", РНКАА МО выплатила Фонду оставшиеся по отчётности 280 тысяч рублей. Информация об этом предоставлена в следственные органы. До окончания следствия руководитель РНКАА МО Галиб Агаев останется под домашним арестом.

Напомним, что 21 февраля Галиб Агаев был арестован сотрудниками Следственного комитета по Северо-Западному округу Москвы и полицией по заявлению Фонда "Русский мир", и доставлен в Хорошевский суд столицы. Суд постановил поместить Галиба Агаева под домашний арест. На сегодняшний день Галиб Агаев находится у себя дома.