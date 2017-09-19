Суд поддержал организацию "Азербайджан" в вопросе строительства мечети в Екатеринбурге

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Организация "Азербайджан" выиграла иск к министерству строительства Свердловской области, отказавшему в строительстве мечети на улице Репина в Екатеринбурге.

Как сообщает Report со ссылкой на Znak.ru, это был уже второй отказ ведомства. Предыдущий процесс "Азербайджан" также выиграл.

Мечеть планируют построить рядом с мусульманским кладбищем. В областном министерстве строительства и инфраструктуры сочли, что земельный участок, который находится в распоряжении "Азербайджана", входит в охранную зону объекта культурного наследия "Некрополь".

Год назад минстрой отказал организации в получении разрешения на строительство, ссылаясь на отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации. Однако решение было оспорено в суде, который признал отказ министерства недействительным.