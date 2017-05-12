Суд Екатеринбурга встал на сторону организации "Азербайджан" в вопросе аренды участка для строительства мечети

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Арбитражный апелляционный суд Екатеринбурга встал на сторону организации "Азербайджан" в споре с министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) в вопросе аренды земельного участка для строительства мечети, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Таким образом, суд оставил в силе решение свердловского арбитража, который признал действующим договор аренды земельного участка на улице Репина.

Напомним, что представители азербайджанской диаспоры обратились в суд после того, как в региональном министерстве строительства им отказали в возведении мечети. Арбитражный суд дал истцам зеленый свет.

Руководитель азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский заявил, как только будут получены разрешающие документы, они планируют начать строительство.