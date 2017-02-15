Организация "Азербайджан" начнет строительство мечети в Екатеринбурге в этом году

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Строительство мечети в Екатеринбурге, финансируемой общественной организацией "Азербайджан", вблизи мусульманского кладбища начнется в этом году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил председатель организации Шахин Шихлинский.

По его словам, для начала работ осталось получить разрешение министерства строительства Свердловской области. Председатель подчеркнул, что строительство планируется закончить за 1,5 - 2 года.

Отметим, что ранее арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск региональной общественной организации "Азербайджан" к министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) о возврате земельного участка на улице Репина в Екатеринбурге. Ранее МУГИСО расторгло договор аренды земельного участка, ссылаясь на задолженность.

В 2011 году организации "Азербайджан" был выделен участок земли площадью 2008 кв. м. под строительство большой мечети. Мечеть планируют построить по традиционным канонам, с минаретами. Ее площадь будет составлять 1,4 тыс. кв.м.