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Французский историк: Стратегия провокаций является старой идеей армянских националистов

Французский историк: Стратегия провокаций является старой идеей армянских националистов «Стратегия провокация является старой идеей армянских националистов».
Диаспора
2 октября 2022 г. 13:52
Французский историк: Стратегия провокаций является старой идеей армянских националистов

"Стратегия провокаций является старой идеей армянских националистов".

Как передает "Report", об этом, комментируя последние военные провокации на армяно-азербайджанской границе, заявил французский историк, политолог и эксперт Центра евразийских исследований Максим Гауен.

По его словам, их осуществляют офицеры-реваншисты внутри армянского командования с помощью своих известных покровителей, мечтающих о новой войне и желающих не допустить возвращения азербайджанцев на ранее оккупированные территории:

"Я не думаю, что Никол Пашинян на их стороне. Он не проводил зачистки в армии, потому что очень боялся государственного переворота", - отметил он.

По словам эксперта, обострение ситуации в сентябре связано со значительным прогрессом в переговорах при посредничестве Евросоюза и желанием Армянской революционной федерации (АРФД) сменить власть в Ереване.

Среди основных организаторов выступлений против мира был отмечен террорист Хампиг Сасунян, осужденный в Калифорнии за убийство генконсула Турции в Лос-Анджелесе в 1982 году, а ныне проживающий в Армении: "Он отсидел в тюрьме около 40 лет. Несмотря на риск быть линчеванным со стороны сторонников Пашиняна, он без колебаний убьет. В 1999 году премьер-министра Армении убили за то, что он рассматривал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Гауен отметил, что известные покровители Армении не хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто при посредничестве Евросоюза, и решительно выступают против проекта Зангезурского коридора в нынешнем контексте (восстановление треугольника Израиль-Турция- Азербайджан). Хотя между руководителями Азербайджана и Армении существуют разногласия относительно характера Зангезурского коридора, их возможно решить путем переговоров.

Напомнив, что стратегия провокаций - очень старая идея, которую армянский национализм использовал с 1890 года, политолог сказал, что цель - спровоцировать иностранное вмешательство в процесс. Но на этот раз надежды провокаторов на то, что Азербайджан даст несбалансированный ответ, не оправдались: "Азербайджанская армия уничтожила военную технику Армении, уничтожила сотни солдат и самостоятельно провела демаркацию границы, заняв стратегические высоты".

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Версия на азербайджанском языке Fransalı tarixçi: “Təxribat strategiyası erməni millətçiliyinin çox köhnə ideyasıdır”

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