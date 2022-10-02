Французский историк: Стратегия провокаций является старой идеей армянских националистов

«Стратегия провокация является старой идеей армянских националистов».

"Стратегия провокаций является старой идеей армянских националистов".

Как передает "Report", об этом, комментируя последние военные провокации на армяно-азербайджанской границе, заявил французский историк, политолог и эксперт Центра евразийских исследований Максим Гауен.

По его словам, их осуществляют офицеры-реваншисты внутри армянского командования с помощью своих известных покровителей, мечтающих о новой войне и желающих не допустить возвращения азербайджанцев на ранее оккупированные территории:

"Я не думаю, что Никол Пашинян на их стороне. Он не проводил зачистки в армии, потому что очень боялся государственного переворота", - отметил он.

По словам эксперта, обострение ситуации в сентябре связано со значительным прогрессом в переговорах при посредничестве Евросоюза и желанием Армянской революционной федерации (АРФД) сменить власть в Ереване.

Среди основных организаторов выступлений против мира был отмечен террорист Хампиг Сасунян, осужденный в Калифорнии за убийство генконсула Турции в Лос-Анджелесе в 1982 году, а ныне проживающий в Армении: "Он отсидел в тюрьме около 40 лет. Несмотря на риск быть линчеванным со стороны сторонников Пашиняна, он без колебаний убьет. В 1999 году премьер-министра Армении убили за то, что он рассматривал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Гауен отметил, что известные покровители Армении не хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто при посредничестве Евросоюза, и решительно выступают против проекта Зангезурского коридора в нынешнем контексте (восстановление треугольника Израиль-Турция- Азербайджан). Хотя между руководителями Азербайджана и Армении существуют разногласия относительно характера Зангезурского коридора, их возможно решить путем переговоров.

Напомнив, что стратегия провокаций - очень старая идея, которую армянский национализм использовал с 1890 года, политолог сказал, что цель - спровоцировать иностранное вмешательство в процесс. Но на этот раз надежды провокаторов на то, что Азербайджан даст несбалансированный ответ, не оправдались: "Азербайджанская армия уничтожила военную технику Армении, уничтожила сотни солдат и самостоятельно провела демаркацию границы, заняв стратегические высоты".