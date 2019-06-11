Азербайджанцы Грузии: Сторонник проправительственной партии строит в Марнеули незаконный объект

В Грузии, на центральном рынке района компактного проживания азербайджанцев - Марнеули, строится новый объект.

Как сообщает грузинское бюро Report, местные жители заявляют о незаконности данного объекта.

В связи с вопросом на имя члена муниципального совета Марнеули, представителя оппозиционной партии "Европейская Грузия" Ахмеда Имамгулиева поступили письма с жалобами.

А.Имамгулиев побывал на рынке и на месте ознакомился с ситуацией. По его словам, постройка отличается от остальных большой площадью и сузит и так тесные дорожки вдоль рынка: "Объект строится сторонником проправительственной партии "Грузинская мечта", проявившим особую активность во время избирательной кампании главы Исполнительной власти Марнеули Заура Даргаллы".

Однако он не стал называть имен.

По словам А.Имамгулиева, в связи с вопросом обратятся к З.Даргаллы и установят, законный ли данный объект. В случае незаконности объекта, потребуют его сноса.

А.Имамгулиев обещал проинформировать общественность по поводу официального ответа руководства Марнеульского района на обращение.