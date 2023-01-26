Стартовал видеопроект "Гейдар Алиев - 100"

Госкомитет по работе с диаспорой запусти видеопроект "Гейдар Алиев - 100" в рамках года Гейдара Алиева.

Госкомитет по работе с диаспорой запусти видеопроект "Гейдар Алиев - 100" в рамках года Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Госкомитете, проект охватит встречи выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева с азербайджанцами мира, призывы и рекомендации общенационального лидера проживающим за рубежом соотечественникам, заботу об исторических личностях, выступления на тему Южного Азербайджана и др.

Также в видеоформате будут представлены воспоминания членов общины Азербайджана, с которыми общенациональный лидер встречался во время зарубежных поездок. Подготовка видеороликов уже стартовала, съемки проходят в Азербайджане и за рубежом.