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Стартовал видеопроект "Гейдар Алиев - 100"

Стартовал видеопроект "Гейдар Алиев - 100" Госкомитет по работе с диаспорой запусти видеопроект "Гейдар Алиев - 100" в рамках года Гейдара Алиева.
Диаспора
26 января 2023 г. 10:02
Стартовал видеопроект Гейдар Алиев - 100

Госкомитет по работе с диаспорой запусти видеопроект "Гейдар Алиев - 100" в рамках года Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Госкомитете, проект охватит встречи выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева с азербайджанцами мира, призывы и рекомендации общенационального лидера проживающим за рубежом соотечественникам, заботу об исторических личностях, выступления на тему Южного Азербайджана и др.

Также в видеоформате будут представлены воспоминания членов общины Азербайджана, с которыми общенациональный лидер встречался во время зарубежных поездок. Подготовка видеороликов уже стартовала, съемки проходят в Азербайджане и за рубежом.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev – 100 video project launched
Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev - 100” videolayihəsinə start verilib 

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