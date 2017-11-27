Стало известно время создания новой азербайджанской диаспорской организации в России - ЭКСКЛЮЗИВ

Москва. 27 ноября. REPORT.AZ/ Учредительный съезд новой диаспорской организации Азербайджана в России пройдет в феврале cледующего года.

Об этом российскому бюро Report заявил президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), академик Фазиль Курбанов.

По его словам, решение о создании новой организации уже принято.

"Ликвидация ВАК была серьезным ударом по азербайджанской общине. Верховный суд России аргументировал свое решение грубыми нарушениями в деятельности организации: устав, время проведения съездов и так далее. Сегодня у нас есть возможность исправить ошибки и создать новую, достойную организацию", - заявил Ф. Курбанов.

По его словам, название и Устав новой организации пока обсуждаются и окончательное решение об этом примет Съезд азербайджанцев России.

"Думаю, нам не стоит торопиться: надо учесть ошибки бывшего руководства ВАК, добиться солидарности лидеров всех азербайджанских общин России и тщательно подготовиться к собранию. Так как из-за новогодних праздников декабрь и январь в России "половинчатые" месяцы, Учредительный съезд новой организации скорей всего пройдет в феврале 2018 года", - сказал он.

Ф. Курбанов также отметил, что Госкомитет по диаспоре Азербайджана в курсе происходящего и все это время поддерживало ВАК и российских азербайджанцев.