Стало известно имя азербайджанца, зараженного коронавирусом в США - ВИДЕО

В штате Флорида США находится зараженный коронавирусом наш соотечественник.

Об этом спецкору Report сказала руководитель Общества Флорида-Азербайджан Эсмира Байрамова.

По ее словам, до сих пор в штате Флорида 28 тыс. человек заразились коронавирусом, из них 900 скончались: "Флорида очень большой штат, примерно в три раза больше Азербайджана по площади. К сожалению, Флорида, где проживают и наши соотечественники, входит в список штатов, где наиболее распространен коронавирус. Основная причина этого в том, что губернатор Флориды слегка припозднился с принятием мер для предотвращения распространения инфекции. Флорида – туристический регион, в город Майами особенно в зимний период стекаются туристы. Кроме того, в данном штате есть дома у людей, живущих во многих странах мира. Туристы сюда стекаются из-за жары в любой сезон и благоприятной природы. Во время начала распространения коронавируса в США, примерно в середине марта, многие люди начали стекаться во Флориду из многих городов, включая Нью-Йорк. Это, в свою очередь, привело к стремительному распространению вируса".

Э.Байрамова сказала, что сейчас в штате Флорида объявлено чрезвычайное положение и применен комендантский час: "Хотя особый карантинный режим не внедрен, после определенного времени суток въезд и выезд в города запрещен. Люди не выходят на улицу без надобности. Нигде не разрешается входить в маркеты без масок и перчаток. В магазинах бывают большие очереди, люди часами ждут в дверях маркетов. Внутрь разрешают входить только по пять человек, когда эти люди завершают покупки, приходит очередь других. Порой люди по 30-40 минут ждут своей очереди снаружи. В то же время закрыты пляжи и парки. Люди в основном против закрытия пляжей. Возможно, на будущих неделях вопрос разрешится, т.е. пляжи откроются. Как известно, штат Флорида расположен на побережье Атлантического океана, и в частности в эти дни акулы и другие крупные рыбы и морские обитатели приблизились к берегу".

Руководитель общества подчеркнула, что среди зараженных коронавирусом есть и наш соотечественник: "Проживающие в штате Флорида наши соотечественники и азербайджанские студенты в основном проживают в Sunny İsles Beach и Hallandale Beach. Как вам известно, среди проживающих в США азербайджанцев также есть заразившиеся коронавирусом. Хотя некоторые тяжело переносят эту болезнь, к счастью, умерших нет. В штате Флорида один наш соотечественник заразился коронавирусом. Он проживает не в Майами, а севернее нас в городе Тампа. Мы регулярно контактирует с нашим соотечественником по имени Атилла Ибрагим. Сейчас его состояние хорошее. Он сказал, что как минимум 8-10 дней испытывал нехватку воздуха, головные боли и боли в горле. Хотя он очень молодой человек, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Это значит, что независимо от возраста все могут превратиться в потенциальную жертву коронавируса".

Э.Байрамова сказала, что члены общины во Флориде регулярно контактируют и оказывают друг другу нужную поддержку: "В группах, созданных в соцсетях, мы регулярно интересуемся состоянием наших соотечественников. Правительство США в эти дни проводит много кампаний помощи. Мы также оказываем помощь недавно приехавшим сюда соотечественникам, чтобы они воспользовались помощью. Как и во всем мире, в США многие потеряли работу. Сейчас в США безработица достигла пика. По этой причине государство стало выплачивать дополнительную сумму за безработицу. Мы помогли нашим соотечественникам пройти регистрацию в программе и проявили солидарность как азербайджанцы. Все мобилизовались, чтобы обеспечить работой потерявших работу соотечественников. В то же время мы связываемся с соотечественниками, живущими в других штатах США. Я призываю всех соотечественников быть терпеливыми, следовать законам государства. Если мы будем едины и солидарны, легче преодолеем трудные дни"

Корреспондент: Вюсаля Аббасова