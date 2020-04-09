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Среди заразившихся коронавирусом в США есть и азербайджанцы - ВИДЕО

​Среди заразившихся коронавирусом в США есть и азербайджанцы

© Report

"Среди заразившихся коронавирусом в США много азербайджанцев и турков". 

Об этом специальному корреспонденту Report заявил председатель Федерации тюркских американских ассоциаций (TADF) Тулга Текман

По его словам, свыше половины жертв коронавируса в США приходится на четыре района Нью-Йорка, в которых компактно проживают этнические турки: "Большинство проживающих в США азербайджанцев работают с турками, оттого и живут неподалеку. Несколько знакомых азербайджанцев заразились коронавирусом и в настоящее время проходят лечение. Много жертв среди этнических турков. Наибольшее число смертей зафиксировано в Патерсоне, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании, и цифры неуклонно растут. Вчера в Нью-Йоркской мечети омыли тела шести турков, умерших от коронавируса. Их похороны прошли с участием нескольких близких людей". 

По словам Т.Текмана, тела многих усопших были отправлены в Турцию самолетами авиакомпании "Турецкие авиалинии". Проживающий в Нью-Джерси гражданин Азербайджана Эльвин Годжа отметил Report, что ситуация ухудшается изо дня в день: "Мы общаемся друг с другом по телефону и посредством групп в социальных сетях. Все пребывают в страхе, есть зараженные среди наших соотечественников". 

По словам Э.Годжи, число жертв смертельно опасного вируса в Америке с каждым днем все больше: "Поначалу я, как и многие наши соотечественники, не верил в серьезность положения дел. Но со временем я осознал, сколь опасна ситуация. Нам известно о нескольких зараженных коронавирусом азербайджанцах. Хочется верить, что в скором времени все уладится. Некогда многолюдный Таймс-сквер сейчас пустует. Идет борьба за выживание. Люди попрятались по домам, пытаясь сохранить себе жизнь". 

Вюсаля Аббасова

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