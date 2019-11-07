Глава Госкомитета: Созданы 11 диаспоральных координационных советов по 27 странам

В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана состоялось коллегиальное заседание.

Как сообщает Report, открывший заседание вступительным словом председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал о направлениях правильной организации работы с диаспорой и будущих целях.

Он сказал, что забота президента Ильхама Алиева об азербайджанской диаспоре, отношение к Госкомитету дает свои положительные результаты.

Было доведено до сведения, что за короткий период созданы 11 Координационных советов, охватывающих 27 стран, предприняты важные шаги для объединения проживающих за границей азербайджанцев в единую сеть и платформу.

На заседании были заслушаны отчеты в связи с деятельностью отделов "Человеческие ресурсы, право и работа с документами" и "Пропаганда, информация и аналитический анализ".

Были обсуждены реализуемые Госкомитетом крупные проекты, работы в сфере информации и пропаганды, ответственность коллектива в исполнении стратегической дорожной карты для достижения поставленных целей и др.