Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Создан Союз азербайджанцев Варшавы (VAB).

Как сообщает Report, новая диаспорская организация учреждена и прошла регистрацию по инициативе проживающих долгие годы в польской столице молодых людей.

На учредительной конференции молодые люди, выдвинувшие новые идеи по обеспечению единства проживающих в Польше азербайджанцев, заявили о планах тесного сотрудничества с местными СМИ, общения с местными политиками и пр.

По словам учредителей, на фоне новой активной деятельности в последние месяцы Конгресса азербайджанцев Европы под руководством Сахиля Гасымова, польские азербайджанцы намерены присоединиться к этому движению.

Затем Расул Мамедов был избран председателем союза, Физза Хагвердизаде - первым заместителем, Магеррам Гараев - вторым заместителем, а Кямиль Бабаев - третьим заместителем председателя.

Р.Мамедов заявил, что основная цель Союза азербайджанцев Варшавы заключается в том, чтобы собрать вместе проживающих в польской столице азербайджанцев: "Как отметил посол Гасан Гасанов, если мы будем информировать польских друзей о нашей стране, нам удастся еще больше представить Азербайджан".