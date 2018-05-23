Создан функционирующий на трех языках информационный портал азербайджанской диаспоры

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Европе создан информационный центр, связанный с азербайджанской диаспорой, и впервые запущен информационный портал, функционирующий на трех языках (www.diaspornews.az).

Как сообщает Report, центр и информационный портал были созданы под учредительством Совета молодых азербайджанцев Польши проживающими в Нидерландах, Германии, скандинавских странах, Украине и др., молодыми азербайджанскими активистами.

Главным редактором функционирующего на азербайджанском, русском и английском языках портала является проживающий в Нидерландах молодой активный журналист Эмиль Алиев. Портал, который будет вмещать связанные с азербайджанской диаспорой новости, репортажи, расследования и авторские статьи, появился при поддержке группы азербайджанских журналистов известных в сфере диаспоры и СМИ.

Отметим, что председателем Совета молодых азербайджанцев Польши является Наиль Ахмед.