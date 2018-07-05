Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили Аллею почетного захоронения

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ По случаю профессионального праздника сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой во главе с председателем Фуадом Мурадовым посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Отметим, что 5 июля - день создания Государственного комитета по работе с диаспорой. Комитет был создан по указу великого лидера Гейдара Алиева "О создании Государственного комитета по делам азербайджанцев, проживающих за рубежом" от 5 июля 2002 года с целью расширения и развития связей с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах.