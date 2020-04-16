Фуад Мурадов: Состояние зараженных коронавирусом активистов диаспоры в центре нашего внимания

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Некоторые активисты диаспоры заражены коронавирусом.

Как передает Report, об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Председатель Госкомитета сказал, что они постоянно справляются о состоянии здоровья инфицированных.

Фуад Мурадов отметил, что среди зараженных члены диаспоры, проживающие в Швейцарии, США, Франции, Германии, Украине и др. странах.

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев добавил, что среди иностранных дипломатических представителей зараженных вирусом нет.