Фуад Мурадов: Состояние зараженных коронавирусом активистов диаспоры в центре нашего внимания

Некоторые активисты диаспоры заражены коронавирусом.
Как передает Report, об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
Председатель Госкомитета сказал, что они постоянно справляются о состоянии здоровья инфицированных.
Фуад Мурадов отметил, что среди зараженных члены диаспоры, проживающие в Швейцарии, США, Франции, Германии, Украине и др. странах.
Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев добавил, что среди иностранных дипломатических представителей зараженных вирусом нет.