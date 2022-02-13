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Состоялся очередной съезд азербайджанцев Украины

Состоялся очередной съезд азербайджанцев Украины В Киеве состоялся второй отчетно-выборный съезд Рады азербайджанцев Украины (РАУ).
Диаспора
13 февраля 2022 г. 10:07
Состоялся очередной съезд азербайджанцев Украины

В Киеве состоялся второй отчетно-выборный съезд Рады азербайджанцев Украины (РАУ).

Как передает восточно-европейское бюро Report, в съезде приняли участие представители Государственного комитета по работе с диаспорой, около 200 представителей из разных регионов Украины, государственные служащие Украины, депутаты, журналисты и другие гости.

На съезде выступили заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой В.Сеидбеков, советник Посольства Азербайджана в Украине К.Халилов, депутат Верховной Рады Украины М.Заблоцкий, глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Е.Богдан, генсек РАУ Дж.Мамедов.

После выступлений был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между 23 организациями и РАУ, которые подали заявку на представительство в Раде.

В итоге был расширен состав Правления и избраны новые члены в соответствии с изменениями в Уставе организации. Позже члены правления избрали Джейхуна Мамедова исполнительным директором РАУ. Кроме того, в рамках организации созданы Советы интеллигенции, молодежи и предпринимателей, определены их члены. Затем были выдвинуты и единогласно приняты предложения об изменении лого РАУ.

В конце была зачитана Декларация II Съезда Рады азербайджанцев Украины и принято обращение участников к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Второй съезд Рады азербайджанцев Украины завершился приемом с участием мастеров искусств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna azərbaycanlılarının növbəti qurultayı keçirilib

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