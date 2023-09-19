Состоялся Мюнхенский форум Фонда азербайджанцев мира

В Мюнхене (Германия) состоялся II Форум Международного фонда азербайджанцев мира.

В Мюнхене (Германия) состоялся II Форум Международного фонда азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, в работе форума приняли участие представители 18 стран, в том числе трех недавно присоединившихся.

После того как прозвучал государственный гимн Азербайджана, генеральный секретарь Фонда Хикмет Джавадов рассказал участникам о проделанной работе и реализованных проектах. Он отметил, что фонд, который был создан в мае этого года в Стокгольме (Швеция), был зарегистрирован в августе.

Выступившие на форуме рассказали о структуре фонда и его целях.

Было отмечено, что необходимо наладить более эффективную координацию между азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими в зарубежных странах.

Добавлено, что азербайджанцы должны укреплять отношения с парламентами, государственными учреждениями, средствами массовой информации и институтами гражданского общества в странах проживания для продвигания национальных интересов Азербайджана.

Было отмечено, что армянское государство и его покровители в Европе, которые не смогли смириться с результатами 44-дневной войны, завершившейся восстановлением территориальной целостности нашей Родины, открыто или тайно поддерживали сепаратистский режим в Карабахе, сталкивая наш регион с новыми военными угрозами.

На форуме активистам диаспоры рекомендовали стремиться к предоставлению мировому сообществу объективной информации о событиях в регионе посредством медиаресурсов стран проживания.

Участники форума приняли решение о создании 4 комитетов фонда для более оперативной деятельности.

В конце от имени участников форума было принято обращение к азербайджанцам мира.