​Состоялось собрание глав азербайджанских организаций Москвы и области

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября в Доме Азербайджанской общины России состоялось собрание руководителей и глав азербайджанских организаций Москвы и Московской области.

Как передает Report, на собрании были обсуждены актуальные вопросы и проблемы диаспоры.

Выступивший на мероприятии руководитель национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Галиб Агаев отметил, что все азербайджанские организации России в равной степени должны быть представлены в стране. Он подчеркнул знаменательность того, что за последние 20 лет за круглым столом собралось большинство руководителей азербайджанских организаций России. Однако Агаев также сравнил азербайджанскую диаспору с больным человеком, которому необходимо лечение. "Оздоровление диаспоры - это долгий и тяжелый процесс, в котором должны принимать участие все азербайджанские объединения РФ", - сказал он.

Заместитель посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Гудси Османов в своем выступлении затронул вопросы деятельности азербайджанской общины России. В частности он отметил, что при создании Всероссийского Азербайджанского Конгресса общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев призвал все азербайджанские организации быть рядом с ВАКом, осуществлять совместную деятельность, поддерживать друг друга. Гудси Османов подчеркнул, что понятие "объединение" многие силы искажают и истолковывают в корыстных целях, тем самым спекулируя внутри общины. "Однако "объединение" - это понятие идеологическое, создание условий и возможностей для всех диаспорских организаций работать совместно и сообща. Именно для этого и был создан Дом азербайджанской общины, где все организации должны консолидироваться, чтобы выполнить общую задачу азербайджанской диаспоры России. При том нет необходимости в ликвидации какой-либо из существующих организаций", - отметил заместитель Посла. Для совместной работы азербайджанских организаций он предложил всем руководителям диаспоры разместится в Доме азербайджанской общины России.

Член консультативного совета общества Возрождения азербайджанского наследия "Ниджат" Афаг Шихлы рассказала участникам собрания об обществе, которое объединит в своих рядах активных азербайджанских женщин России. Цель организации - возрождение азербайджанского литературного и культурного наследия, его пропаганда среди молодого поколения.

Исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев отметил, что двери Всероссийского Азербайджанского Конгресса открыты для всех азербайджанцев и Конгресс готов оказывать содействие во всех инициативах азербайджанских организаций.

Исполнительный директор центра азербайджано-русской культуры и солидарности Мехман Шукюров рассказал об успешной работе центра за последние 6 лет. Он отметил, что для совместной работы всех организаций, в первую очередь, необходимо очистить имя диаспоры от клеветы и поклепа. М. Шукюров подчеркнул, что для проведения больших качественных мероприятий единство и солидарность в диаспоре являются главным условием.

Руководитель общества "Азербайджан" Октай Гусейнов отметил, что, несмотря на большой потенциал азербайджанской диаспоры, азербайджанцы России уступают в работе многим общинам. Он призвал руководителей диаспор более активно участвовать в общественной жизни России.

Член азербайджанского литературного общества "Шахрияр" Ашраф Гусейнов рассказал об истории создания и этапах формирования азербайджанской диаспоры России. "Объединение азербайджаснких диаспор вокруг одной идеи - новый этап в жизни российских азербайджанцев", - заявил он.

Главный редактор журнала "ИРС-Наследие" Муса Мерджанлы призвал глав диаспорских объединений совместно проводить мероприятия, тесно сотрудничать и работать слаженно в деле пропаганды реалий Азербайджана в стране проживания.

Исполнительный директор ВАК по Московской области, руководитель Фонда дружбы народов Араз Мурсалиев поддержал предложение разместить все желающие аз организации в Доме азербайджанской общины России и пожелал успехов в их дальнейшей работе.

Исполнительный директор Московского отделения ВАК, председатель Фонда РВАК Шамиль Тагиев предложил не проводить раздельно одинаковые мероприятия, а, наоборот, объединить усилия и консолидировать силы.

Профессор, азербайджанский ученый из МГИМО Абузер Мамедов предложил внутри диаспоры создать некое общество ученых, котроые будут активно участвовать в жизни азербайджанской общины России.

Также на мероприятии приняли участие уважаемые представители азербайджанской общины, в числе которых были преподаватели российских вузов, писатели, поэты и молодежь. На встрече было принято решение проводить подобные собрания ежемесячно.