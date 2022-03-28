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Состоялось открытие II Форума диаспоры Организации тюркских государств

Состоялось открытие II Форума диаспоры Организации тюркских государств В объявленной культурной столице тюркского мира в 2022 году Бурсе (Турция) начал работу II Форум диаспоры Организации тюркских государств.
Диаспора
28 марта 2022 г. 16:27
Состоялось открытие II Форума диаспоры Организации тюркских государств

В объявленной культурной столице тюркского мира в 2022 году Бурсе (Турция) начал работу II Форум диаспоры Организации тюркских государств.

Как сообщает турецкое бюро Report, в открытии форума приняли участие официальные лица из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

До открытия был продемонстрирован фильм, рассказывающий об истории, культуре, ценностях, единстве и солидарности тюркских государств и народов.

На официальном открытии выступили председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств, депутат Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, начальник Главного управления по проживающим за границей туркам и родственным общинам Абдуллах Эрен, председатель муниципалитета Бурсы Алинур Акташ, губернатор Бурсы Якуп Джанполат.

Напомним, что в двухдневном форуме будут проанализированы работы, проделанные ОТГ в сфере диаспоры, обсуждены поставленные задачи.

На форуме также выступит представляющий Азербайджан председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Как сообщили Report в оргкомитете форума, в мероприятии принимают участие около 70 представителей из 12 стран.

В ходе панелей и двусторонних встреч также будут обсуждены возможности сотрудничества между диаспорскими организациями.

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Версия на английском языке Фото2nd Diaspora Forum of Organization Turkic States gets underway
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətləri Təşkilatının İkinci Diaspor Forumunun açılışı olub

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