О нас

Состоялась презентация проекта Шушинской Победы

Состоялась презентация проекта Шушинской Победы Государственный комитет по работе с диаспорой представил "Проект Шушинской Победы", приуроченный к 8 ноября - Дню Победы.
Диаспора
3 ноября 2022 г. 10:36
Состоялась презентация проекта Шушинской Победы

Государственный комитет по работе с диаспорой представил "Проект Шушинской Победы", приуроченный к 8 ноября - Дню Победы.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Участники мероприятия сначала минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Затем гостям была представлена подробная информация о "Проекте Шушинской Победы", который был реализован в культурной столице Азербайджана при совместной поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Управления государственного заповедника города Шуша.

Исполнительный директор фонда Акрам Абдуллаев отметил, что проект был осуществлен в рамках "Года города Шуша" и по случаю Дня Победы, а его инициатором стал музыкальный директор Всемирного музыкального фестиваля в Сан-Франциско Имамьяр Гасанов, который проводил мастер-классы в известных университетах США, пропагандировал азербайджанскую музыку и кяманчу за рубежом.

В рамках проекта в искусном исполнении Гасанова прозвучали произведения гениального композитора Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгёзалова и ряд национальных музыкальных композиций. В своем выступлении Имамьяр Гасанов сказал, что будучи азербайджанским музыкантом, проживающим за рубежом, он всегда чувствует поддержку Азербайджанского государства и поблагодарил за это президента Ильхама Алиева. Гасанов отметил, что Шуша имеет исключительную духовную ценность для азербайджанского народа, и этот проект стал яркой страницей в его творчестве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Şuşa Zəfər Layihəsi” təqdim olunub

Самое читаемое

АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi