Состоялась презентация проекта Шушинской Победы

Государственный комитет по работе с диаспорой представил "Проект Шушинской Победы", приуроченный к 8 ноября - Дню Победы.

Государственный комитет по работе с диаспорой представил "Проект Шушинской Победы", приуроченный к 8 ноября - Дню Победы.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Участники мероприятия сначала минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Затем гостям была представлена подробная информация о "Проекте Шушинской Победы", который был реализован в культурной столице Азербайджана при совместной поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Управления государственного заповедника города Шуша.

Исполнительный директор фонда Акрам Абдуллаев отметил, что проект был осуществлен в рамках "Года города Шуша" и по случаю Дня Победы, а его инициатором стал музыкальный директор Всемирного музыкального фестиваля в Сан-Франциско Имамьяр Гасанов, который проводил мастер-классы в известных университетах США, пропагандировал азербайджанскую музыку и кяманчу за рубежом.

В рамках проекта в искусном исполнении Гасанова прозвучали произведения гениального композитора Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгёзалова и ряд национальных музыкальных композиций. В своем выступлении Имамьяр Гасанов сказал, что будучи азербайджанским музыкантом, проживающим за рубежом, он всегда чувствует поддержку Азербайджанского государства и поблагодарил за это президента Ильхама Алиева. Гасанов отметил, что Шуша имеет исключительную духовную ценность для азербайджанского народа, и этот проект стал яркой страницей в его творчестве.