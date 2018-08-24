Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ 24 августа в городе Шеки состоялась церемония официального открытия I Летнего лагеря диаспорской молодежи «100-летие АДР», посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в Летнем театре лечебно-оздоровительного комплекса «Maрхал», приняли участие официальные лица Министерства молодежи и спорта, Государственного комитета по работе с диаспорой, Исполнительной власти города Шеки, Фонда молодежи, депутаты Mилли Меджлиса и представители других структур.

До церемонии открытия участники лагеря посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Шехидляр хиябаны в городе Шеки.

Выступивший на церемонии глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов отметил, что I Летний лагерь диаспорской молодежи, проводимый по совместной инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой, Министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи Азербайджанской Республики и Международного союза молодежи «Великий Шелковый путь», - мероприятие, имеющее очень важное значение. Он подчеркнул, что цель лагеря – ближе ознакомить молодежь из различных стран с национально-культурным наследием Азербайджана, добиться совместного отстаивания интересов нашей страны.

Глава Исполнительной власти отметил, что самым большим достоянием любого народа является его независимое государство. Азербайджанская Демократическая Республика, созданная 28 мая 1918 года, была первой демократической республикой в мусульманском мире. Aзербайджанский народ и государство всегда с большим уважением относятся к основателям АДР. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики широко отмечается в нашей стране на государственном уровне. Другим Распоряжением главы государства 2018 год объявлен в нашей стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Отметив, что в последние годы в нашей стране завоеваны большие достижения во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, Эльхан Усубов сказал, что перед диаспорской молодежью стоят большие задачи в области пропаганды в мире успехов, достигнутых Азербайджаном.

Участникам лагеря было сообщено, что одному из самых древних и прекрасных городов Азербайджана – Шеки более 2700 лет. В Шеки имеются 84 исторических и архитектурных памятника, взятых под государственную охрану. Дворец Шекинских ханов, древний албанский храм в селе Киш – архитектурные памятники мирового значения. Город Шеки включен в список «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО.

Затем выступил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. «Главная цель, поставленная Президентом Азербайджана перед структурой, заключается в том, чтобы ни один азербайджанец, независимо от страны проживания, не оставался вне внимания», - сказал председатель комитета. Он отметил, что сегодняшнее мероприятие по сути свидетельствует о практическом осуществлении этой работы.

«Великий лидер Гейдар Алиев всегда говорил, что молодежь - наше будущее. Молодежь - гарант нашего будущего. Сегодня эти слова уже превращаются в реальность. Представлять Азербайджан - очень почетно. Реформы, осуществляемые сегодня в Азербайджане, уже позволяют нам, независимо от того, где мы проживаем, с большой гордостью говорить, что мы тоже вносим вклад в развитие Азербайджана. Эти дела, в конечном итоге, увековечат нашу независимость, укрепят нашу государственность. Основное направление проводимой сегодня политики - это хорошая организация азербайджанской молодежи, доведение до мира реалий Азербайджана», - сказал Фуад Мурадов.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что государственная молодежная политика в Азербайджане тесно связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, в настоящее время эту политику успешно продолжает глава нашего государства. Подчеркнув, что политика государства, связанная с молодежью, вступила в новый этап, министр отметил, что Стратегия развития азербайджанской молодежи в 2015-2025 годах, утвержденная Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 января 2015 года, несомненно, внесет вклад в усиление общественной активности молодежи, ее интеллектуальное, физическое и духовное развитие. Цель стратегии - развивать потенциал азербайджанской молодежи в соответствии с требованиями современности, использовать данный потенциал во имя интересов Азербайджанской Республики, формировать у нового поколения активную гражданскую позицию.

Председатель Совета аксакалов Азербайджанской Республики, депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров, высоко оценив значение мероприятия, сказал: «Сегодня проводится действительно прекрасное мероприятие. Организация такого мероприятия в живописном уголке Азербайджана - Шеки, в этом историческом месте, в этом крае красоты, встреча нашей молодежи с юношами и девушками, приехавшими из Европы, Азии, США, Востока, действительно достойны одобрения. Это можно только приветствовать. Эти мероприятия необходимо успешно продолжать, наши гости должны узнать не только Шеки, но и все живописные уголки Азербайджана».

Исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров в своем выступлении коснулся значения молодежи: «В Азербайджане, как и во всем мире, молодежь способна приносить новизну, вносить вклад в развитие. Основная задача, которая ложится на государственные структуры, - это создание условий для реализации молодежью своего потенциала. Сегодня азербайджанский народ и государство могут гордиться своей молодежью. Потому что молодые люди, как специалисты высокого уровня, вносят вклад в нашу экономику, благодаря им на международных спортивных соревнованиях поднимают трехцветный флаг Азербайджана и исполняют наш гимн. А самое главное – наша молодежь демонстрирует высокую самоотверженность во имя восстановления территориальной целостности нашей страны, неприкосновенности ее границ и освобождения оккупированных азербайджанских земель от врага».

На церемонии открытия директор Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана, академик, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов выразил глубокую признательность организаторам за избрание Шеки местом проведения столь грандиозного мероприятия. Академик подчеркнул, что организация встречи диаспорской молодежи свидетельствует о начале нового этапа в деятельности Государственного комитета.

После выступлений была продемонстрирована художественная программа.

Отметим, что в I Летнем лагере диаспорской молодежи принимают участие 140 молодых людей из 37 стран мира.