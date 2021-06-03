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Социалистической партии Нидерландов представлен проект резолюции о Ходжалинском геноциде 

Социалистической партии Нидерландов представлен проект резолюции о Ходжалинском геноциде  Председатель молодежной организации социалистов Королевства Нидерландов Хаджар Караман представила руководству Социалистической партии проект резолюции о Ходжалинском геноциде.
Диаспора
3 июня 2021 г. 18:05
Социалистической партии Нидерландов представлен проект резолюции о Ходжалинском геноциде 

Председатель молодежной организации социалистов Королевства Нидерландов Хаджар Караман представила руководству Социалистической партии проект резолюции о Ходжалинском геноциде.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в документе представлена обстоятельная информация об истории нашего народа.

Было сообщено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, армянскими вооруженными формированиями совместно с военнослужащими 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии был совершен чудовищный по своей жестокости геноцид азербайджанцев.

Было отмечено, что Армения в течение почти 30 лет оккупации совершала тяжкие преступления против Азербайджана. Одним из таких чудовищных преступлений является минирование Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов.

Наша соотечественница призвала руководство Социалистической партии добиться принять резолюцию о Ходжалинском геноциде и тем самым дать политико-правовую оценку этому чудовищному преступлению.

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Версия на азербайджанском языке Niderland Sosialist Partiyasına Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə layihəsi təqdim edilib

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