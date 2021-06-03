Социалистической партии Нидерландов представлен проект резолюции о Ходжалинском геноциде

Председатель молодежной организации социалистов Королевства Нидерландов Хаджар Караман представила руководству Социалистической партии проект резолюции о Ходжалинском геноциде.

Председатель молодежной организации социалистов Королевства Нидерландов Хаджар Караман представила руководству Социалистической партии проект резолюции о Ходжалинском геноциде.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в документе представлена обстоятельная информация об истории нашего народа.

Было сообщено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, армянскими вооруженными формированиями совместно с военнослужащими 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии был совершен чудовищный по своей жестокости геноцид азербайджанцев.

Было отмечено, что Армения в течение почти 30 лет оккупации совершала тяжкие преступления против Азербайджана. Одним из таких чудовищных преступлений является минирование Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и 7 прилегающих к нему районов.

Наша соотечественница призвала руководство Социалистической партии добиться принять резолюцию о Ходжалинском геноциде и тем самым дать политико-правовую оценку этому чудовищному преступлению.