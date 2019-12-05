Со следующего года в зарубежных странах приступят к раздаче учебников на азербайджанском языке

"Со следующего года Госкомитет по работе с диаспорой приступит к раздаче специальных учебников на азербайджанском языке, подготовленных для проживающих за границей соотечественников".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

По его словам, учебники будут разосланы во все страны, где проживают азербайджанцы: "Получилось очень хорошее издание. Надеемся, что указанные пособия дадут положительный результат".

Отметим, что на данный момент учебники представлены на рассмотрение в Министерство образования.