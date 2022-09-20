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Скончался Арье Гут 

Скончался Арье Гут  Скончался израильский общественный деятель, директор представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, исполнительный директор неправительственной организации “Азербайджанский дом в Израиле” Арье Гут.
Диаспора
20 сентября 2022 г. 12:26
Скончался Арье Гут 

Скончался израильский общественный деятель, директор представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, исполнительный директор неправительственной организации “Азербайджанский дом в Израиле” Арье Гут.

Как передает Report, об этом сообщили его близкие.

Он скончался в Израиле после продолжительной болезни.

Отметим, что Арье Гут родился в 1975 году в Баку. С 2000 года живет в Израиле.

A.Гут активно сотрудничал как с израильской, так и с азербайджанской прессой.

Он является автором более 700 аналитических статей о турецко-израильских отношениях, стратегическом партнерстве Израиля и Азербайджана, геополитической ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанском конфликте.

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Версия на английском языке Arye Gut passes away
Версия на азербайджанском языке Arye Qut vəfat edib

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