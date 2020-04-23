Мирвари Фаталиева: Ситуация во французских клиниках плачевная - ИНТЕРВЬЮ

"Пока не удалось полностью восстановиться"

Интервью французского бюро Report с главой Дома Азербайджана в Париже, генеральным секретарем Ассоциации "Друзья Азербайджана" Мирвари Фаталиевой

- К сожалению, коронавирус не обошел стороной и Вас, как Вы себя чувствуете?

- Несколько дней назад врачи подтвердили мое выздоровление, что удостоверено документально. Однако, несмотря на то, что симптомов болезни уже нет, я по-прежнему ощущаю слабость. Эта слабость дает о себе знать при физических работах. Пока не удалось полностью восстановиться.

- Как вы узнали о болезни?

- Я вдруг стала ощущать чрезмерную слабость и вялость. Поначалу мне казалось, что это - следствие переживаний из-за происходящего вокруг. Не хотелось поддаваться панике. Позже проявились и другие симптомы - начались головные боли, боли в горле, ломота, одышка. Я обратилась в больницу, и у меня диагностировали коронавирус.

- Тяжело ли проходил курс лечения?

- В больницы укладывают пациентов в тяжелом состоянии, поскольку ситуация очень напряженная. Я лечилась дома препаратами "Хлорикин" и "Азотримицин”. Ежедневно я старалась укреплять свой иммунитет витаминами и натуральными специями. Поддерживала позитивный настрой, поскольку страх и паника подрывают здоровье. Надо признаться, это не так просто в обстановке царящей паники и экономического кризиса. Я старалась держаться. Это важно для победы над болезнью.

- Какие меры вы принимаете, чтобы вновь не заразиться вирусом?

- Во Франции бытуют различные версии относительно этого вируса. Мы стараемся придерживаться научных фактов и официальной информации. Есть предположения, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться повторно. Поэтому я стараюсь следовать правилам и не выходить из дома. А выходя из дома, надеваю маску и перчатки. Очень важно соблюдать правила гигиены.

- Как обстоят дела в больницах Франции?

- Вирус вверг их в прямо-таки плачевную ситуацию. Одноразовая одежда и маски закончились. Медицинские работники вынужденно используют целлофановые пакеты для мусора. Мне довелось увидеть все своими глазами. Ситуация довольно сложная, силы врачей на исходе.

- Как чувствуют себя наши соотечественники, заразившиеся коронавирусом во Франции? Как вы оцениваете деятельность посольства Азербайджана во Франции?

- Отрадно, что во Франции уже нет инфицированных коронавирусом азербайджанцев. В посольстве Азербайджана во Франции действует "горячая линия", посредством которой наши соотечественники могут получить информацию по интересующим их вопросам. С момента объявления пандемии наше посольство регулярно распространяет посредством социальных сетей соответствующие законы Франции в переводе на азербайджанский язык.

- Насколько эффективен режим карантина во Франции?

- Режим карантина важен для предотвращения инфицирования вирусом, то есть полностью себя оправдывает. Число жертв вируса возрастает из-за ограниченности мест в больницах, особенно в реанимациях, и невозможности лечения всех пациентов. Положительная сторона карантинного режима состоит в том, что он позволяет государству выгадать время для претворения в жизнь надлежащих мер для выхода из медицинского кризиса.

- Франция - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В чем, на Ваш взгляд, кроется причина столь бедственного положения?

- Во Франции припозднились меры по предотвращению распространения вируса. Когда во Франции объявили карантин, вирус уже получил распространение, и жертв было уже довольно много. Причиной запоздания была неготовность государства к медицинскому кризису и планировавшиеся в марте муниципальные выборы. Учебные заведения закрылись с опозданием, и всё это промедление обусловило рост численности жертв вируса.