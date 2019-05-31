Госминистр Грузии: Ситуация с интеграцией нацменьшинств в гражданское общество развивается в положительную сторону

"Есть необходимость в большей представленности нацменьшинств в органах местного управления некоторых регионов Грузии".

Об этом местному бюро Report сказала государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, в стране представленность нацменьшинств в госструктурах разнится с географической точки зрения: "В некоторых местах нацменьшинства представлены практически полностью. В некоторых регионах меньшая представленность нацменьшинств в госструктурах связана с незнанием ими государственного языка. Незнание грузинского языка продолжает оставаться большой проблемой среди этнических меньшинств".

К.Цихелашвили сказала, что ситуация с интеграцией нацменьшинств в гражданское общество развивается в положительную сторону: "Недавно при предвыборной кампании мы увидели, что несколько кандидатов говорят на грузинском языке. Думаю, ситуация меняется к лучшему. Среди нацменьшинств растет количество высококвалифицированных лиц, знающих грузинский язык".

Отметим, что в отчете омбудсмена Грузии Нино Ломджария о ситуации с правами и свободами человека в стране за 2018 год сообщается, что несмотря на компактное проживание азербайджанцев в Марнеульском районе их представленность в органах местного управления минимальна.