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Сильный ветер и град в Грузии нанесли азербайджанцам существенный ущерб

Сильный ветер и град в Грузии нанесли азербайджанцам ущерб

Сильный ветер и град в Грузии привели к ряду проблем в нескольких селах компактного проживания азербайджанцев - Болниси.

Как сообщает грузинское бюро Report, первый заместитель главы ИВ района Буба Гобеджишвили и руководитель департамента инфраструктуры Константин Кордзадзе совместно ознакомились с ситуацией в Хатисопели, Мамхути (Сарачлы) и Талавер (Фахрали).  

В результате стихийного бедствия пострадали кровельные покрытия в селах Хатисопели и Талавер, а также серьезно пострадали посевные участки в селе Мамхути.  

Создана специальная комиссия для определения нанесенного населению ущерба. После заключения комиссии населению будет оказана соответствующая помощь. 

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