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Школа выходного дня азербайджанского языка в Кишиневе готовится к новому учебному году

Школа выходного дня азербайджанского языка в Кишиневе готовится к новому учебному году Действующая в Кишиневе школа выходного дня азербайджанского языка при Конгрессе азербайджанцев Молдовы (КAM) начинает новый учебный год.
Диаспора
6 сентября 2023 г. 19:00
Школа выходного дня азербайджанского языка в Кишиневе готовится к новому учебному году

Действующая в Кишиневе школа выходного дня азербайджанского языка при Конгрессе азербайджанцев Молдовы (КAM) начинает новый учебный год.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по диаспоре.

Председатель КAM Эльчин Байрамов отметил, что дети проживающих в столице Молдовы наших соотечественников с нетерпением ждут начала нового учебного года:

"С 9 сентября школа выходного дня азербайджанского языка вновь откроет свои двери для учащихся. Как и в прошлом году, в 2023-2024 учебном году учащиеся будут иметь возможность изучать азербайджанский язык, историю и культуру каждое воскресенье”.

Отметим, что школа выходного дня азербайджанского языка работает при КAM с июля прошлого года. Основной целью создания школы является обучение проживающих в Молдове азербайджанских школьников азербайджанскому языку, нашей богатой истории и литературе.

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Версия на азербайджанском языке Kişinyovdakı Azərbaycan dili həftəsonu məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

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