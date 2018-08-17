Шамиль Тагиев: Сегодня из Азербайджана в Россию едут намного меньше по сравнению с 90-ми годами

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Диаспорские организации должны работать и иметь тесные связи с азербайджанским народом.

Об этом заявил Report директор Фонда "Развитие возрождения азербайджанской культуры" Шамиль Тагиев.

"В последнее время мы наблюдаем, что из Азербайджана в Россию очень мало едут по сравнению с 90-ми годами. Это связано в первую очередь со сменой поколений. Например, то поколение, которое родилось и выросло в СССР, для них была ближе Россия, чем Европа, Турция либо другие страны", - заявил Ш.Тагиев.

По его словам, молодые азербайджанцы, которые живут сегодня в России, уже не представляют свою дальнейшую жизнь без этой страны, так как они получили здесь образование и работу.

Говоря об основных проблемах, с которыми сегодня сталкиваются азербайджанцы, приезжая в Россию, Ш.Тагиев подчеркнул, что зачастую проблемы возникают из-за их юридической незащищенности, которая подталкивает азербайджанцев на вхождение в статус нелегальных мигрантов из-за незнания законов и языка.

Он указал, что задача Фонда - помочь этим людям соответствующими юридическими консультациями.

"Звонят по разным вопросам, но очень много семейных проблем, к примеру, жена - гражданка Азербайджана, муж - гражданин России, дети родились уже, а они разводятся в Москве. Муж взял и выгнал жену, детей отобрал по каким-то причинам. У женщины, так как она иностранная гражданка, нет никаких прав. Она должна решать все свои вопросы по линии МИД, посольства Азербайджана в России. Подобные люди звонят нам и мы по мере своих возможностей пытаемся им помочь", - отметил директор Фонда, указав, что они взаимодействуют с региональной диаспорой, если подобные проблемы возникают вне Москвы.

Говоря о крупнейших диаспоральных организациях в России - Всероссийском азербайджанском конгрессе (ВАК) и Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) "Азеррос" - Ш.Тагиев подчеркнул, что начальные цели двух структур были сильно искажены со временем.

По его словам, в этих структурах произошли ряд изменений, которые снизили их эффективность.

"К сожалению пока у нас вопрос, что такое диаспора, чем она должна заниматься, еще не сформировался. У обычных людей диаспора ассоциируется с каким-то органом, каким-то "окошком", куда можно обратиться и где все твои вопросы решат. Это у обычных граждан сложился такой стереотип", - подчеркнул глава Фонда.

По его словам, диаспора - это не то "окошко", которое обязано азербайджанцам в решении семейных, финансовых, экономических, политических и ряда других проблем. Он добавил, что зачастую люди, находящиеся на должностях в диаспоральных структурах, начинают злоупотреблять своими полномочиями для достижения своих личных целей, что неприемлемо.

"Но есть люди, которые хотят искренне что-то сделать для своей страны и народа, но, к сожалению, каждый тянет одеяло на себя, в результате ничего не получается", - добавил он.

По словам Ш.Тагиева, диаспора должна работать и иметь тесные связи с азербайджанским народом.

"Диаспора - это не министерство, чтобы сидеть в кабинете и получать зарплату, решать какие-то государственные вопросы. Нет, как раз-таки диаспора была создана для объединения народа вокруг себя, вокруг одной идеологии и цели", - подчеркнул директор Фонда, добавив, что без доверия и поддержки народа диаспора не сможет продвинуться вперед.

Говоря о молодежной составляющей сегодняшней диаспоры, директор Фонда указал, что в Москве растет очень активная азербайджанская молодежь, которая нацелена на собственное развитие, проживая в этой стране.

"Наша цель - это укрепить свои позиции, чего не делали наши предки, которые до нас приехали в Россию. Оставаясь и живя в России, мы понимаем, что невозможно не интегрироваться в это общество и быть успешным при этом. Если каждый азербайджанец, который живет в этой стране, хочет быть успешным не в плане только бизнеса, а в плане политики, экономики и профессиональных навыков в рамках карьерной лестницы, то он должен обязательно интегрироваться в это общество и относиться к этой стране, как относится к своей исторической родине, любить эту страну", - отметил он.

Говоря о деятельности Фонда "Развитие возрождения азербайджанской культуры" (РВАК) директор структуры подчеркнул, что их деятельность направлена в первую очередь на продвижение и пропаганду азербайджанской культуры, истории, традиций среди школьников, студентов и обычных жителей российской столицы.

"Также основным направлением нашей деятельности является создание образовательных проектов. К примеру, у нас в Москве уже шестой год функционирует воскресная школа при нашем фонде, где все занятия проходят на бесплатной основе. Это азербайджанский язык, это история Азербайджана, это русский язык для тех азербайджанцев, которые приезжают жить в Москву. Мы пытаемся их адаптировать и изучить местные законы и правила жизни, чтобы они никогда не испытывали сложностей", - добавил Ш.Тагиев.

Он указал, что Фонд РВАК также занимается и благотворительной деятельностью, в рамках которой он развивает межнациональные отношения в различных учебных заведениях, проводит различные выставки, в том числе и азербайджанской кулинарии.