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Съезд Победы является предметом гордости для каждого азербайджанца

Съезд Победы является предметом гордости для каждого азербайджанца Свою речь на V Съезде азербайджанцев мира президент Ильхам Алиев посвятил героизму и мужеству Азербайджана в ходе Отечественной войны, реалиям постконфликтного периода, а также шагам, предпринятым за последние годы для организации нашей диаспоры, их вклад
Диаспора
22 апреля 2022 г. 19:15
Съезд Победы является предметом гордости для каждого азербайджанца

Свою речь на V Съезде азербайджанцев мира президент Ильхам Алиев посвятил героизму и мужеству Азербайджана в ходе Отечественной войны, реалиям постконфликтного периода, а также шагам, предпринятым за последние годы для организации нашей диаспоры, ее вклада в борьбу за общую цель и доведение нашей позиции до мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Хатаинского регионального отделения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), доктор политических наук Вугар Рагимзаде.

Он отметил, что главная цель – донести до мировой общественности реалии исторической победы:

"Съезд Победы является предметом гордости для каждого азербайджанца. Это результат истории, написанной благодаря единству и солидарности народа. Проведение Съезда азербайджанцев мира в Шуше имеет важное историческое и символическое значение", - заявил В.Рагимзаде.

"Азербайджанцы должны информировать общественность тех стран, где они проживают, об истории Карабаха, Зангезура, сути Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркменчайского мирных соглашений, правде о массовой депортации азербайджанцев из Армении в 1940-1950 гг. , реалиях постконфликтного периода", - заявил Рагимзаде.

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